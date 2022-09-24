Ба більше, обтяжливою обставиною злочину проти військової служби, за який передбачена кримінальна відповідальність, вважатиметься вчинення "протиправних дій" в період не лише збройного конфлікту чи воєнних дій, а й "у період мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час". Інформація про це появилася в росЗМІ 24 вересня, повідомляє 24 канал.

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Як розширили список злочинів проти військової служби

Тепер список злочинів проти військової служби та покарання за них в росії значно розширився. Так, каратимуть не лише за ухиляння від мобілізації чи дезертирство, а й за такі правопорушення:

за невиконання військового наказу,

опір начальнику військової служби,

самовільне залишення місця служби,

порушення правил служби,

втрату військового майна,

добровільну здачу в полон,

мародерство,

повторне порушення умов контракту з держоборонзамовлення,

повторну відмову від укладання контракту з держоборонзамовлення.

За порушення правил – від 3 до 15 років тюрми

Як підкреслили у документі, солдати, які покликані на військові збори із запасу, будуть нести кримінальну відповідальність за неявку або самовільне залишення місця служби нарівні з контрактниками. Так, передбачається можливість тюремного ув'язнення:

від 3 до 10 років за добровільну здачу в полон,

від 4 до 8 років за повторне порушення умов контракту або повторну відмову від укладання контракту з держоборонзамовлення,

від 5 до 10 років за невиконання завдання або нанесення збитку російській армії на суму не менше 5 мільйонів рублів,

до 15 років за мародерство.

Зазначимо, що, окрім того, володимир путін затвердив отримання здобуття громадянства для іноземців, які служать в армії росії.