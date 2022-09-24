Более того, обременительным обстоятельством преступления против военной службы, за которое предусмотрена уголовная ответственность, будет считаться совершение "противоправных действий" в период не только вооруженного конфликта или военных действий, но и "в период мобилизации или военного положения, в военное время". Информация об этом появилась в РосСМИ 24 сентября, сообщает 24 канал.

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Как расширили список преступлений против военной службы

Теперь список преступлений против военной службы и наказание за них в россии значительно расширился. Будут наказывать не только за уклонение от мобилизации или дезертирство, но и за такие правонарушения:

за неисполнение военного приказа,

сопротивление начальнику военной службы,

самовольное оставление места службы,

нарушение правил службы,

утрату военного имущества,

добровольную сдачу в плен,

мародерство,

повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу,

повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу.

За нарушение правил – от 3 до 15 лет тюрьмы

Как подчеркнуто в документе, солдаты, призванные на военное собрание из запаса, будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное покидание места службы наравне с контрактниками. Предусматривается возможность тюремного заключения:

от 3 до 10 лет за добровольную сдачу в плен,

от 4 до 8 лет за повторное нарушение условий контракта или повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу,

от 5 до 10 лет за невыполнение нанесения или нанесение ущерба российской армии на сумму не менее 5 миллионов рублей,

до 15 лет за мародерство.

Отметим: кроме того, владимир путин утвердил получение гражданства для иностранцев, которые служат в армии россии.





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