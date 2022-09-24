В кремле осознали, если не прибегнут к радикальным мерам по исправлению ситуации, то есть мобилизации, то Украина уже к Новому году будет праздновать освобождение своих территорий, включая Крым. Об этом 24 каналу рассказал глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

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Хотят доукомплектовать разбитые подразделения

Первоначально страна-агрессор сообщала о призыве 300 тысяч резервистов. Однако по состоянию на сегодняшний день уже известно, что тайный седьмой пункт указа путина предусматривает мобилизацию до 1,2 миллиона человек.

"Надо дождаться, удастся ли "родить" хотя бы 30 тысяч мобилизованных, а не 300. Потому что свой так называемый 3-й армейский корпус они формировали три месяца", – подчеркнул глава ОО "Украина в НАТО".

Это будет полный убойный "фарш", который бросают просто для того, чтобы сначала доформировать эти разбитые подразделения россии, которые есть по всему 1300-километровому фронту.

– объяснил Романюк.

О наступлении россии в 2022 вообще не говорится

Так, россия хочет доукомплектовать эти подразделения новобранцами и перемешать с войсками, которые уже есть на фронте. Таким образом, хоть как-то улучшить свое положение на поле боя и удерживать захваченные территории.

Ни о каком наступлении в 2022 году речь уже не идет вообще, даже на каком-то узком фланге фронта – им нужно перезимовать,

– заметил глава ОО "Украина в НАТО".

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россия уже хочет переговоров

По мнению Романюка, вся эта мобилизация, ядерный шантаж, "референдумы" и даже частичный обмен украинскими пленниками это приглашение россией нашего государства в переговорный процесс. Такими действиями кремль хочет показать серьезность своих намерений и убедить Украину сесть за стол переговоров.

Но садиться за стол переговоров кремль, безусловно, хочет заставить Украину на своих условиях,

– отметил глава ОО "Украина в НАТО".

То есть россия потребует от нашей страны признать факт оккупации, по меньшей мере, Донбасса и Крыма. В то время как Херсонской и Запорожской областями при сложных условиях переговорного процесса в кремле готовы "пожертвовать".

"Я сомневаюсь, что они пожертвуют Запорожской областью, потому что здесь есть ЗАЭС – 6 атомных энергоблоков, а также большое количество заводов военно-промышленного комплекса", – рассказал Романюк.

Следовательно, для этого им и нужна мобилизация, поскольку россия считает, что сможет достичь запланированного, привлекая в войну еще сотни тысяч "пушечного мяса". Впрочем, есть сомнения, что к Новому году страна-агрессор сможет собрать 30-50 тысяч укомплектованных новобранцев.

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