У кремлі усвідомили, якщо не вдадуться до радикальних заходів щодо виправлення ситуації, тобто мобілізації, то Україна вже до Нового року святкуватиме звільнення своїх територій, включно з Кримом. Про це 24 каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

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Хочуть доукомплектувати розбиті підрозділи

Спочатку країна-агресорка повідомляла про призов 300 тисяч резервістів. Однак станом на сьогодні вже відомо, що таємний сьомий пункт указу путіна передбачає мобілізацію до 1,2 мільйона осіб.

"Треба дочекатися, чи їм вдасться "родити" хоча б 30 тисяч мобілізованих, а не 300. Бо свій так званий 3-й армійський корпус вони формували три місяці", – наголосив голова ГО "Україна в НАТО".

Це буде повний убійний "фарш", який кидають просто для того, щоб спочатку доформувати ці розбиті підрозділи росії, які є по всьому 1300-кілометровому фронті,

– пояснив Романюк.

Про наступ росії у 2022 взагалі не мовиться

Так, росія хоче доукомплектувати ці підрозділи новобранцями та перемішати з тими військами, що вже є на фронті. У такий спосіб, бодай якось покращити своє становище на полі бою та утримувати захоплені території.

Ні про який наступ у 2022 році вже не йдеться взагалі, навіть на якомусь вузькому фланзі фронту – їм потрібно перезимувати,

– зауважив очільник ГО "Україна в НАТО".

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Росія вже хоче перемовин

На думку Романюка, вся ця мобілізація, ядерний шантаж, "референдуми" й навіть частковий обмін українськими полоненими, це запрошення росією нашої держави до переговорного процесу. Такими діями кремль хоче показати серйозність своїх намірів та переконати Україну сісти за стіл перемовин.

Але сідати за стіл перемовин кремль, безумовно, хоче змусити Україну на своїх умовах,

– зазначив голова ГО "Україна в НАТО".

Тобто росія вимагатиме від нашої країни визнати факт окупації щонайменше Донбасу та Криму. Тоді як Херсонською та Запорізькою областями за складних умов переговорного процесу в кремлі готові "пожертвувати".

"Я сумніваюся, що вони пожертвують Запорізькою областю, тому що тут є ЗАЕС – 6 атомних енергоблоків, а також дуже багато заводів військово-промислового комплексу", – розповів Романюк.

Отже, для цього їм і потрібна мобілізація, оскільки росія вважає, що зможе досягнути запланованого залучивши у війну ще сотні тисяч "гарматного м'яса". Утім, є сумніви, що до Нового року країна-агресорка зможе зібрати бодай 30 – 50 тисяч укомплектованих новобранців.

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