путін побив рекорд власних страхів

За останні сім місяців мене часто питали, чи оголосить путін мобілізацію. Я завжди відповідав, що путін боїться внутрішньої детонації у суспільстві, тому максимально затягуватиме із загальною мобілізацією. Крім того, щоб оголосити загальну мобілізацію, має бути оголошено війну.

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путін виявився боягузом у кубі. Він не тільки не наважився назвати війну війною, а й загальну мобілізацію назвав частковою, тим самим привівши у виконання свій головний страх – внутрішню нестабільність у росії.

Переграв, так переграв

Зрозуміло, говорити про революцію чи якийсь дієвий масовий протест поки зарано, але пройшов лише перший тиждень, а відстріл військкомів уже розпочато, так само, як і підпали військкоматів. Війна в Україні перекидається до росії. І все це – завдяки мудрим та розважливим крокам путіна.

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І не так важливо, що це вже бачать у народі. Важливо, що з кожним днем ​​від цих кроків зростає негатив у силових структурах, без яких у росії не проходила жодна революція.

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