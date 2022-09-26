У розвідці Міноборони Великої Британії повідомляють, що перші групи мобілізованих вже прибувають на бази. Також у росії вже видані десятки тисяч повісток.

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Багато з мобілізованих у росії роками не тримали зброю в руках

Британські розвідники наголошують, що тепер росія зіткнеться з адміністративною та матеріально-технічною проблемою, щоб забезпечити навчання військ.

На відміну від багатьох армій західного зразка, в росії першу підготовку новобранці проходять у своїх визначених підрозділах, а не тих чи інших навчальних центрах.

Зазвичай один з батальйонів у кожній російській бригаді залишався в гарнізоні, коли два інші задіяні, і міг надавати інструкторів для підготовки рекрутів чи поповнення. Проте росія вже кинула багато таких третіх батальйонів в Україну,
– йдеться у повідомленні.

Також розвідка Британії звернула увагу на те, що багато з мобілізованих у росії роками не тримали зброю в руках. Відтак, можна очікувати, що росія кине на фронт непідготовлених солдатів і зазнаватиме великих втрат.

"Нестача інструкторів та поспіх, з яким росія почала мобілізацію, дозволяє припускати, що багато з набраних солдатів кинуть на лінію фронту з мінімальною необхідною підготовкою, і вони скоріш за все зазнаватимуть великих втрат", – підсумували в огляді.

Росія проводить мобілізацію: головне

  • На тлі контрнаступу ЗСУ російське військово-політичне керівництво оголосило про часткову мобілізацію. У росії офіційно заявили, що планують мобілізувати 300 тисяч резервістів.
  • Однак опозиційні російські медіа повідомили, що в указі путіна є таємний пункт. Повідомляється, що до лав російської армії можуть призвати 1 – 1,2 мільйона людей.
  • Оголошення часткової мобілізації спричинило хвилю обурення у росії. З росії вже втекли понад 260 тисяч чоловіків.
  • Офіційно кордони ще не закрили, однак людей призовного віку вже не випускають. Очікується, що 28 вересня росія закриє кордони для чоловіків, які підлягають мобілізації.
  • У Генштабі ЗСУ повідомили, що росія закрила на в'їзд та виїзд Ростовську область. У Бєлгородській області особовому складу, який прибуває до збірних пунктів, оголошують список, що необхідно придбати власним коштом.

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