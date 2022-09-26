У розвідці Міноборони Великої Британії повідомляють, що перші групи мобілізованих вже прибувають на бази. Також у росії вже видані десятки тисяч повісток.

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Багато з мобілізованих у росії роками не тримали зброю в руках

Британські розвідники наголошують, що тепер росія зіткнеться з адміністративною та матеріально-технічною проблемою, щоб забезпечити навчання військ.

На відміну від багатьох армій західного зразка, в росії першу підготовку новобранці проходять у своїх визначених підрозділах, а не тих чи інших навчальних центрах.

Зазвичай один з батальйонів у кожній російській бригаді залишався в гарнізоні, коли два інші задіяні, і міг надавати інструкторів для підготовки рекрутів чи поповнення. Проте росія вже кинула багато таких третіх батальйонів в Україну,

– йдеться у повідомленні.

Також розвідка Британії звернула увагу на те, що багато з мобілізованих у росії роками не тримали зброю в руках. Відтак, можна очікувати, що росія кине на фронт непідготовлених солдатів і зазнаватиме великих втрат.

"Нестача інструкторів та поспіх, з яким росія почала мобілізацію, дозволяє припускати, що багато з набраних солдатів кинуть на лінію фронту з мінімальною необхідною підготовкою, і вони скоріш за все зазнаватимуть великих втрат", – підсумували в огляді.

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