Такі дані начебто наводить фсб. Про це російські ЗМІ пишуть, посилаючись на джерело в адміністрації президента.

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Росія хоче закрити кордони

За інформацією журналістів, у кремлі почали обговорювати закриття кордонів для осіб призовного віку, коли від силовиків стали надходити цифри про кількість чоловіків, які виїхали. В останній довідці фсб, яка 25 вересня "гуляла кабінетами", була цифра у 261 тисячу чоловіків.

Джерело видання стверджує, що силовики та міноборони зможуть переконати путіна закрити виїзд. Однак указу поки що не бачили.

Чоловіків вже не випускають

Ще до появи офіційної вказівки в росії вже почали забороняти чоловікам виїжджати за кордон, пише журналіст Андрій Цаплієнко. Відповідні листи фсб видає на кордоні. Причин не зазначають, але просять відвідати військомат.



Чоловіків вже не випускають з росії / Фото з телеграму Андрія Цаплієнка

Кордон з Казахстаном закрили

Казахсько-російський кордон із боку Петропавловська закрили, інформує Orda.kz. Очевидці зазначають, що російська сторона перестала пропускати через кордон чоловіків призовного віку.

Крім того, ЗМІ стверджує, нібито всіх, хто не зміг проїхати, одразу відвезуть автобусами до військкоматів.

Зверніть увагу! Раніше видання писали, що росія збирається закрити кордони після так званих "референдумів". Найбільш імовірною датою називали 28 вересня.

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