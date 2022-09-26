Так, у Махачкалі протестувальники застосовували каміння проти силовиків. Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 канал.

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У Башкирії намагались підпалити приймальню путінської "єдиної росії". Під будівлею офісу горіли покришки. Туди відправили пожежників.

Звідти евакуювали 5 людей, ніхто не постраждав. Сам офіс не отримав сильних пошкоджень, лише "підгоріли" пластикові вхідні двері.

Мобілізація у росії: що відомо

У росії 21 вересня оголосили про часткову мобілізацію. Кремль планує призвати 300 тисяч резервістів. Проте в російських опозиційних ЗМІ з'явилася інформація, що планують призвати 1 – 1,2 мільйона людей.

Військкомати на території держави-агресорки працюють цілодобово. За даними Генштабу ЗСУ, росіянам, які намагаються ухилитися від мобілізації, погрожують кримінальною відповідальністю.

Потрохи росіяни виходять на протести, їх затримують силовики. У Дагестані навіть збираються влаштувати "майдан". Місцеві жителі вимагатимуть зупинити мобілізацію для Кавказу.

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