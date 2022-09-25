Таку інформацію повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ на вечір 25 вересня. Цілодобово військкомати там працюють з 22 вересня.

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Ухилянтам погрожують

За інформацією наших військових, особам в росії, які намагаються ухилитися від мобілізації погрожують кримінальною відповідальністю.

Крім того, в Севастополі, що у тимчасово окупованому Криму, чоловікам призовного віку вручили близько однієї тисячі повісток.

Представники окупаційних військ запевняють мобілізований особовий склад, що їхня служба буде проходити на тимчасово захопленій території Херсонської області до закінчення терміну так званої "спеціальної операції",

– повідомляє Генштаб.

Мобілізованих не готують до війни

Також наші військові повідомили, що командування російських окупаційних військ новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців не готує до бойових дій.

Натомість одразу направляє на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення.

Як зазначили в Генштабі, це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника та якість виконання ними обов'язків.

Для російських чоловіків хочуть закрити кордони

Російським чоловікам скоро заборонять покидати територію росії, де оголосили так звану часткову мобілізацію. На відповідний крок кремль планує піти після того, як проведе фейкові "референдуми" на окупованих територіях України.

Найімовірніша дата запровадження заборони – 28 вересня. Інсценування волевиявлення росіяни планують завершити ввечері 27 вересня.

Натомість росіянам вже почали забороняти покидати межі своєї країни. У мережі з'явилися світлини документів, в яких чоловікам пояснюють, чому їм заборонений виїзд.

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