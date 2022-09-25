Це черговий раз підтвердили і в зведенні Генштабу про ситуацію на фронті на вечір 25 вересня. Наші захисники уразили ворожі цілі, відбили атаки й завдали втрат окупантам.

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Що знищили наші ЗСУ

Щоб підтримати наземні угруповання авіація Сил оборони України завдала 21 удар.

Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 2 БпЛА окупантів,

– повідомили в Генштабі.

Також працювали й наші ракетні війська і артилерія. Зокрема, за поточну добу вони уразили:

6 пунктів управління,

11 районів зосередження живої сили та техніки противника,

2 позиції зенітних ракетних комплексів,

3 підрозділи ракетних військ і артилерії,

6 складів з боєприпасами,

8 окремих важливих цілей.

Шалені втрати ворога за 7 місяців війни

Станом на 25 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом вдалося знищити 56 700 окупантів. За добу, 24 вересня, лави "двохсотих" поповнили 400 ворогів. Окрім живої сили, російське військо щодня зазнає також шалених втрат у техніці.

Також в ОК "Південь" розповідали, що українська авіація за 24 вересня відпрацювала 5 ударів по двох ворожих системах ППО у Херсонському та Каховському районах, а також – по 3 районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині.

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