Это в очередной раз подтвердили и в сводке Генштаба о ситуации на фронте на вечер 25 сентября. Наши защитники поразили враждебные цели, отбили атаки и нанесли урон оккупантам.

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Что уничтожили наши ВСУ

Чтобы поддержать наземные группировки, авиация Сил обороны Украины нанесла 21 удар.

Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили 2 БПЛА оккупантов,

– сообщили в Генштабе.

Также работали и наши ракетные войска и артиллерия. В частности, за текущие сутки они поразили:

6 пунктов управления,

11 районов сосредоточения живой силы и техники противника,

2 позиции зенитных ракетных комплексов,

3 подразделения ракетных войск и артиллерии,

6 складов с боеприпасами,

8 отдельных важных целей.

Безумные потери врага за 7 месяцев войны

По состоянию на 25 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что в целом удалось уничтожить 56 700 оккупантов. За сутки, 24 сентября, ряды "двухсотых" пополнили 400 врагов. Кроме живой силы, российское войско ежедневно несет также огромные потери в технике.

Также в ОК "Юг" рассказывали, что украинская авиация за 24 сентября отработала 5 ударов по двум вражеским системах ПВО в Херсонском и Каховском районах, а также – по 3 в районах сосредоточения вооружения и техники на Бериславщине.

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