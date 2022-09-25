Глава Луганской областной военной администрации прокомментировал ситуацию в больницах области. По словам Сергея Гайдая, раненые захватчики занимают все койки в медицинских учреждениях.

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Какая ситуация в больницах Луганской области

По мнению Гайдая, оккупанты "не видят настоящего" за проведением псевдореферендумов. Ситуация в больницах Луганска и других городов очень сложная.

Обычных граждан госпитализируют в больницы только в экстренных случаях. Свободных кроватей там в последнее время нет – отделения заполняются ранеными боевиками,

– написал глава Луганской ОВА.

Обратите внимание! Захватчики от 23 сентября проводят "референдумы" о присоединении к россии на оккупированных территориях Украины. Вражеская сторона пытается всеми возможными и невозможными методами повысить явку на "голосованиях". Из-за этого теряет связь с реальностью.

Как оккупанты страдают от обстрелов ВСУ

Как написал Сергей Гайдай, авиация Сил обороны Украины только 24 сентября нанесла 26 ударов по врагу:

украинская армия поразила 20 районов, где сосредоточена живая сила врага;

атаковала 6 позиций, на которых размещены зенитные ракетные комплексы.

Ракетные войска Украины и артиллерия, используя ЗРК, а также систему "Ураган":

нанесли удар по 5 пунктам управления;

атаковали 13 районов сосредоточения солдат и техники россиян.

Кроме того, ВСУ отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов:

Соледар;

Выемка;

Курдюмовка;

Зайцево;

Новомихайловка;

Первомайское.

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Ослабление режима путина

Премьер-министр Польши Матеуш Муравецкий заявил, что кремль сдает позиции. Частичная мобилизация обострит ситуацию в россии приведет к нежелательным последствиям для путина. По мнению Моравецкого, режим президента россии в любой момент может упасть.

Также усложняют положение властей россии постоянные поражения "второй армии мира". Напомним, недавно американское издание The New York Times писало об ослаблении обороны Херсона. Как отмечает СМИ, путину лично пришлось запретить своим солдатам отступать.

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