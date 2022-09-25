Очільник Луганської обласної військової адміністрації прокоментував ситуацію в лікарнях області. За словами Сергія Гайдая, поранені загарбники займають усі ліжка в медичних закладах.

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Яка ситуація у лікарнях Луганщини

На думку Гайдая, окупанти "не бачать сьогодення" за проведенням псевдореферендумів. Ситуація у лікарнях Луганська та інших міст надзвичайно складна.

Звичайних громадян госпіталізують в лікарні лише в екстрених випадках. Вільних ліжок там останнім часом немає – відділення заповнюються пораненими бойовиками,

– написав голова Луганської ОВА.

Зверніть увагу! Загарбники від 23 вересня проводять "референдуми" про приєднання до росії на окупованих територіях України. Ворожа сторона намагається усіма можливими й не можливими методами підвищити явку на "голосуваннях". Через це втрачає зв'язок з реальністю.

Як окупанти страждають від обстрілів ЗСУ

Як написав Сергій Гайдай, авіація Сил оборони України лише 24 вересня завдала 26 ударів по ворогу:

українська армія уразила 20 районів, де зосереджена жива сила ворога;

атакувала 6 позицій, на яких розміщені зенітні ракетні комплекси.

Ракетні війська України та артилерія, використовуючи ЗРК, а також систему "Ураган":

завдали удару по 5 пунктам управління;

атакували 13 районів зосередження солдатів та техніки росіян.

Окрім того, ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Соледар;

Виїмка;

Курдюмівка;

Зайцеве;

Новомихайлівка;

Первомайське.

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Ослаблення режиму путіна

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький заявив, що кремль здає позиції. Часткова мобілізація загострить ситуацію в росії призведе до небажаних наслідків для путіна. На думку Моравецького, режим президента росії в будь-який момент може впасти.

Також ускладнюють становище влади росії постійні поразки "другої армії світу". Нагадаємо, нещодавно американське видання The New York Times писало про ослаблення оборони Херсона. Як зазначає ЗМІ, путіну особисто довелось заборонити своїм солдатам відступати.

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