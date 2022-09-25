У цьому переконаний прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький. На його думку, часткова мобілізація у росії зробить кризу всередині країни ще гострішою. Ба більше, вона вплине на сам режим путіна.

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Режим путіна може у будь-який момент впасти

Упродовж останніх кількох днів владімір путін ухвалив низку рішень. І всі вони викликали негативну реакцію не лише у цивілізованого світу, а й серед населення країни-агресорки. Крім того, перестали підтримувати росію навіть ті, хто завжди був союзником цієї держави.

Сама ж часткова мобілізація, переконаний Моравецький, – відчайдушна спроба бодай якось зарадити ситуації на фронті. Адже успішний контрнаступ – черговий ляпас буцімто "другій армії світу", яку всі мали боятися. І все це, за словами польського прем'єра, щоденно наближає усіх нас до кінця режиму путіна.

Налякати світ путіну не вдалося

Політик зауважив, що у диктатора була зовсім інша мета, коли він оголошував про часткову мобілізацію. Мовляв, усі мали б злякатися та шукати шляхів відступу. Натомість ані в Україні, ані в Європі не побачили нічого екстраординарного у цьому рішенні. Натомість воно свідчить лише про одне: у росії криза. І путін сам це визнав.

Ба більше, росіяни щось не надто поспішають воювати. Про це свідчить їхнє намагання якомога швидше покинути країну. Також демонструють певну непокору режиму акції протесту, хоч вони і мляві та поодинокі. Усе це вкупі свідчить про те, що пропаганда кремля більше не діє. Навіть користувачі мережі почали задумуватися над тим, чому за втрат в усього 6 тисяч бійців росії потрібно набирати ще 300 тисяч.

За словами Моравецького, путін буквально загнаний у глухий кут. Пов'язано це і з поразками на фронті, і з шаленими втратами. Тепер ще й власне населення шукає шляхів відступу. Тож плани диктатора кремля починають розсипатися, наче картковий будиночок.

Російському ведмедю боляче, і, на жаль, найближчим часом слід очікувати ескалації насильства і хвилі російської агресії. Але це не змінює того факту, що режим путіна слабшає з кожним днем,

– наголосив він.

Зауважимо, що вже навіть аналітики визнають, що путін збрехав своєму ж народові. Мовиться про питання, пов'язане з частковою мобілізацією. Повістки вручають не лише "резервістам". Та й плани у військкоматах стоять захмарні. Тож там уже надсилають запрошення на службу "надлишково". І ніхто не звертає увагу на те, кого там обіцяли відправляти на фронт, а кого – не рухати.

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