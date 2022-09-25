На кадрових перестановках серед вищого військового керівництва росії зробили акцент аналітики. Укладачі звітів з Інституту з вивчення війни зауважили, що таким чином путін намагається всю вину за провали на фронті перекласти з себе на інших.

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Армія росії продовжує стикатися з проблемами

Аналітики нагадали, що напередодні генерал-полковник міхаіл мізінцев став заступником міністра оборони. Тепер він завідуватиме матеріально-технічним забезпеченням російського війська. До того цю роботу виконував генерал армії дмітрій булгаков.

Нагадаємо, що мізінцева називають "маріупольським м'ясником". Генерал-полковник брав участь у російських операціях у Сирії. А от в Україні він віддавав злочинні накази, коли Маріуполь був в облозі. Атака пологового будинку, дитячої лікарні, драматичного театру та знищення житлових кварталів – його рук робота.

Як зазначили в Інституті, путін шукає винних у провалах на війні лише серед вищого військового керівництва. І саме тому він без сумнівів міняє одного на іншого. В надії, що цього разу вдасться досягнути бажаних результатів.

Укладачі звіту вважають, що такі рухи навряд чи зможуть усунути фундаментальні структурні проблеми, з якими стикається армія росії. Водночас ці зміни чітко відображають:

особистий підхід путіна до лідерства,

відносну зневагу до побудови системи.

Ці два моменти, переконані аналітики, сприяють загальним невдачам, яких зазнає військо росії в Україні.

У путіна зросла заробітна плата

Але є дещо незмінне у поведінці путіна. Мовиться про бажання збагачуватися на постійній основі. Тож президент росії вирішив підвищити заробітну плату собі, а також кільком чиновникам.

Указ про підвищення заробітної плати собі, російському прем'єр-міністру міхаілу мішустіну та голові слідчого комітету росії алєксандру бастрикіну підписав диктатор особисто.

Документ, опублікований на сайті президента, свідчить про підвищення на 4%. Зауважимо, що середня заробітна плата путіна на місяць у 2021 році становила 832,8 тисячі рублів. Якщо конвертувати у гривні, то мовитиметься про понад 534 тисячі гривень.

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