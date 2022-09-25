На кадровых перестановках среди высшего военного руководства россии сделали акцент аналитики. Составители отчетов из Института по изучению войны заметили, что таким образом путин пытается всю вину за провалы на фронте переложить с себя на других.

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Армия россии продолжает сталкиваться с проблемами

Аналитики напомнили, что накануне генерал-полковник михаил мизинцев стал заместителем министра обороны. Теперь он будет заведовать материально-техническим обеспечением российской армии. До этого эту работу выполнял генерал армии дмитрий булгаков.

Напомним, что мизинцева называют "мариупольским мясником". Генерал-полковник участвовал в российских операциях в Сирии. А вот в Украине он отдавал преступные приказы, когда Мариуполь был в осаде. Атака роддома, детской больницы, драматического театра и уничтожения жилых кварталов – его рук работа.

Как отметили в институте, путин ищет виновных в провалах на войне только среди высшего военного руководства. И именно поэтому он без сомнений меняет одного на другого. В надежде, что на этот раз удастся достичь желаемых результатов.

Составители отчета считают, что такие движения вряд ли смогут устранить фундаментальные структурные проблемы, с которыми сталкивается армия россии. В то же время, эти изменения четко отражают:

личный подход путина к лидерству,

относительное пренебрежение к построению системы.

Эти два момента, убеждены аналитики, способствуют общим неудачам, которые испытывает армия россии в Украине.

У путина выросла заработная плата

Но есть кое-что неизменное в поведении путина. Речь идет о желании обогащаться на постоянной основе. Поэтому президент россии решил повысить заработную плату себе, а также нескольким чиновникам.

Указ о повышении заработной платы себе, российскому премьер-министру михаилу мишустину и главе следственного комитета россии александру бастрыкину подписал диктатор лично.

Документ, опубликованный на сайте президента, свидетельствует о повышении на 4%. Заметим, что средняя заработная плата путина в месяц в 2021 году составляла 832,8 тысяч рублей. Если конвертировать в гривне, то речь идет о более чем 534 тысячах гривен.

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