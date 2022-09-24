Российские СМИ, ссылаясь на свои источники, пишут, что обращение путина к федеральному собранию 30 сентября будет проведено по аналогии с 2014 годом, когда россия оккупировала Крым.

Кстати Сразу после "референдумов" россия закроет государственные границы, – СМИ

Депутатов и сенаторов, вероятно, соберут в кремле, когда путин будет обращаться к ним по итогам так называемых "референдумов" на оккупированных территориях. Затем должны подписывать "договор" о якобы "присоединении".

Есть план введения военного положения

Также в Кремле обсуждается возможность введения военного положения. Об этом говорят 2 источника журналистов. Говорят, что "план нежелателен, но возможен".

Это произойдет в том случае, если Украина продолжит атаковать так называемые "присоединенные", то есть оккупированные россией территории Украины.

Кроме того, могут запретить выезд из россии для мужчин, подлежащих призыву. Это даже могут одобрить до обращения путина, поскольку россияне массово уезжают из страны.

Могут закрыть границы

Ранее российские СМИ также писали, что государство-агрессор собирается закрыть границы 28 сентября, то есть после того, как проведет так называемые "референдумы". Все для того, чтобы люди не могли уйти от мобилизации.

Кстати, ограничения на выезд для подпадающих под призыв мужчин объявили в нескольких регионах россии.

Смотрите также – что известно о новом приказе путина по Херсону: видео