Російські ЗМІ, посилаючись на свої джерела, пишуть, що звернення путіна до федеральних зборів 30 вересня буде проведено за аналогією з 2014 роком, коли росія окупувала Крим.

До речі Одразу після "референдумів" росія закриє державні кордони, – ЗМІ

Депутатів і сенаторів, ймовірно, зберуть у кремлі, коли Путін звертатиметься до них за підсумками так званих "референдумів" на окупованих територіях. Потім мають підписувати "договір" про нібито "приєднання".

Є план запровадження воєнного стану

Також у Кремлі обговорюють можливість введення воєнного стану. Про це говорять 2 джерела журналістів. Кажуть, що "план небажаний, але можливий".

Це станеться в тому випадку, якщо Україна продовжить атакувати так звані "приєднані", тобто окуповані росією території України.

Крім того, можуть заборонити виїзд з росії для чоловіків, які підлягають призову. Це навіть можуть схвалити до звернення путіна, оскільки росіяни масово виїжджають з країни.

Можуть закрити кордони

Раніше російські ЗМІ також писали, що держава-агресорка збирається закрити кордони 28 вересня, тобто після того, як проведе так звані "референдуми". Все для того, щоб люди не могли втекти від мобілізації.

До речі, обмеження на виїзд для чоловіків, що підпадають під призив, оголосили в кількох регіонах росії.

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