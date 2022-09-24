Журналісти зазначають, що виїзд заборонять всім чоловікам та жінкам, які підпадають під мобілізацію. Такий законопроєкт невдовзі розглянуть у держдумі. Ухвалити його планують швидко.

До речі Втеча від мобілізації триває: на кордоні росії з Фінляндією і Казахстаном кілометрові черги

Деякі області вже закрили на виїзд

За інформацією журналістів, кілька російських регіонів уже заборонили виїзд військовозобов'язаних за межі міста чи області.

Обмеження ввели в:

Амурській,

Воронезькій,

Курганській,

Курській,

Липецькій,

Нижегородській,

Самарській,

Смоленській,

Ростовській,

Свердловській,

Тверській,

Челябінській областях,

а також у Північній Осетії,

Дагестані,

Татарстані,

Якутії.

Як росіяни тікають від мобілізації

Громадяни країни-агресорки не надто радісно сприйняли оголошення часткової мобілізації. Вони виявилися не готовими особисто брати участь у війні. У гуглі різко виросли запити, як зламати собі руку та ногу, лиш би не їхати на фронт. Також різко зросли ціни на квитки до Стамбулу чи Єревану.

Крім того, росіяни почали масово накопичуватися біля кордонів з ЄС. Однак з 19 вересня росіяни більше не зможуть заїхати в Естонію, Латвію, Литву чи Польщу з метою туризму, спорту чи відвідування культурних заходів. Для них не діятиме шенгенська віза.

Єдиний сухопутний шлях втечі в ЄС – через Фінляндією. Тому на кордоні з нею черга розтягнулася на понад 30 кілометрів.

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