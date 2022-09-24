Успешное контрнаступление ВСУ влияет на настроения не только среди рядовых российских солдат. Он еще и очень деморализует военное руководство. Там продолжились кадровые перестановки.

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Заместителем шойгу стал "мариупольский мясник"

В россии решили убрать с должности заместителя шойгу, который отвечал за материально-техническое обеспечение войска. Им раньше был генерал дмитрий булгаков. На его же место назначили генерал-полковника михаила мизинцева.

Напомним, что последний – настоящий монстр. Европейские, британские и украинские журналисты дали ему прозвище "мариупольский мясник". Появилось оно не случайно. Именно мизинцева обвиняют в максимальной жестокости. Он ее проявлял по отношению к мирному населению Мариуполя, когда город находился в российской осаде.

Заметим, что мизинцев возглавлял раньше операцию в Сирии. Что касается Мариуполя, то по данным разведки он отдавал преступные приказы. После них российские военные бомбили и роддом, и драматический театр, и детскую больницу. Также они уничтожали один жилой дом за другим.

Мобилизация в россии может провалиться

К такому выводу пришли аналитики из Института по изучению войны. По их мнению, оккупанты поставили перед собой практически невыполнимую цель. Ведь набрать 300 тысяч резервистов до 10 ноября – непростая задача.

В то же время составители отчета обратили внимание на то, что достичь этого можно будет благодаря тому, что враг делает сейчас. Речь идет об отправке на фронт всех, кого только могут схватить. И тут уже вранье шойгу и путина об исключительно резервистах не проходят.

Жители россии рассказывают, что в военкомат зовут и студентов, и мужчин почтенного возраста. Могут выдернуть и работника на заводе, и сотрудника аэропорта. В общем, каждый россиянин сейчас рискует превратиться в "пушечное мясо".

Так что уже наблюдаются, хоть и одиночные, но бунты. Мужчины конфликтуют и даже дерутся с военными комиссарами. Но, признаются сами россияне, их градус возмущения был бы ниже, если бы мобилизация была не частичной. А эти заявления свидетельствуют о том, что они продолжают поддерживать войну, развязанную кремлем и продолженную ими самими же.

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