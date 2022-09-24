Российские соцсети заполонила единственная тема – мобилизация. Как ее избежать – единственное, что теперь интересует население этой страны, пишет 24 канал .

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Спрашивают, где раздают повестки и просят не насиловать: как россияне паникуют из-за мобилизации

В соцсетях россияне пишут, что повестки им раздают прямо посреди улицы. Работники военкоматов приезжают в торговые центры и забирают мужчин. Им не разрешают даже вернуться домой, чтобы взять какие-то вещи. Телеграмм-каналы просто кишат такими историями, поэтому из-за этого паника среди населения государства-агрессорки еще больше усиливается.

Россияне жалуются, что мобилизация у них происходит уже так же, как и в "л/днр". Теперь они даже признают, что на Донбассе людей преступно бросают на передовую без подготовки, а не рассказывают о том, как их власть спасает "Данбас от неонацистов".

В свое войско россия берет всех – больных, многодетных, непригодных. Комиссии на военкоматах смотрят на медосмотры 15-летней давности, а новые не проводят.

Паника россиян на фоне мобилизации / Скриншоты из соцсетей

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Россияне прямо говорят, что на войну в Украину не поедут. Мол, уж лучше тюрьма. При этом некоторые из них даже хотят писать криминальным авторитетам и зэкам, чтобы те их не избивали и не насиловали, "если не очень тяжело". При этом уверяют, что будут "вести себя спокойно", тем более что они "не на долго".

Жалуются россияне и из-за ситуации в военкоматах. Мол, держат их там целый день без еды и воды, а медосмотр даже не делают. Уже на следующий день отправляют на учебу и даже не дают времени собрать необходимое снаряжение. Один россиянин рассказал, что его зачислили в элитную Кантемировскую бригаду при том, что у него грыжа.

При этом даже в военкомате сомневаюсь, что мобилизованные вернутся домой.



В российских военкоматах сомневаются, что мобилизованные вернутся домой / Скриншот

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