Російські соцмережі заполонила єдина тема – мобілізація. Як її уникнути – єдине, що тепер цікавить населення цієї країни, пише 24 канал.

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Питають, де роздають повістки і просять не ґвалтувати: як росіяни панікують через мобілізацію

У соцмережах росіяни пишуть, що повістки їм роздають прямо посеред вулиці. Працівники військкоматів приїжджають у торгові центри й забирають чоловіків. Їм не дозволяють навіть повернутися додому, щоб взяти якісь речі. Телеграм-канали просто кишать такими історіями, то ж через це паніка серед населення держави-агресорки ще більше посилюється.

Росіяни бідкаються, що мобілізація у них відбувається вже так само, як і в "л/днр". Тепер вони вже навіть визнають, що на Донбасі людей злочинно кидають на передову без підготовки, а не розповідають про те, як їхня влада рятує "Данбас від неонацистав".

У своє військо росія бере всіх – хворих, багатодітних, непридатних. Комісії на військкоматах дивляться на медогляди 15-річної давності, а нові не проводять.

Паніка росіян на тлі мобілізації / Скриншоти з соцмереж

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Росіяни відверто кажуть, що на війну в Україну не поїдуть. Мовляв, вже краще в'язниця. При цьому деякі з них навіть хочуть писати кримінальним авторитетам і зекам, аби ті їх не били й не ґвалтували, "якщо не дуже важко". При цьому запевняють, що будуть "поводитися спокійно", тим більше, що вони "не на довго".

Бідкаються росіяни і через ситуацію у військкоматах. Мовляв, тримають їх там цілий день без їжі й води, а медогляду навіть не роблять. Вже наступного дня відправляють на навчання і навіть не дають часу, щоб зібрати необхідне спорядження. Один росіянин розповів, що його зарахували в елітну Кантемирівську бригаду при тому, що в нього грижа.

При цьому навіть у військкоматі сумніваюся, що мобілізовані повернуться додому.



У російських військкоматах сумніваються, що мобілізовані повернуться додому / Скриншот

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