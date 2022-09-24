Успішний контрнаступ ЗСУ впливає на настрої не лише серед рядових російських солдатів. Він ще й неабияк деморалізує військове керівництво. Тож там продовжилися кадрові перестановки.

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Заступником шойгу став "маріупольський м'ясник"

У росії вирішили прибрати з посади заступника шойгу, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення війська. Ним раніше був генерал дмітрій булгаков. На його ж місце призначили генерал-полковника міхаіла мізінцева.

Нагадаємо, що останній – справжній монстр. Європейські, британські та українські журналісти дали йому прізвисько "маріупольський м'ясник". З'явилося воно не випадково. Саме мізінцева звинувачують у максимальній жорстокості. Він її проявляв стосовно мирного населення Маріуполя, коли місто було в російській облозі.

Зауважимо, що мізінцев очолював раніше операцію в Сирії. Що стосується Маріуполя, то за даними розвідки, він віддавав злочинні накази. Після них російські військові бомбили і пологовий будинок, і драматичний театр, і дитячу лікарню. Також вони знищували один житловий будинок за іншим.

Мобілізація у росії може провалитися

До такого висновку дійшли аналітики з Інституту з вивчення війни. На їхню думку, окупанти поставили перед собою практично нездійсненну ціль. Адже набрати 300 тисяч резервістів до 10 листопада – непроста задача.

Водночас укладачі звіту звернули увагу на те, що досягнути цього можна буде завдяки тому, що ворог робить зараз. Мовиться про виряджання на фронт усіх, кого тільки можуть схопити. І тут уже побрехеньки шойгу та путіна про винятково резервістів не проходять.

Мешканці росії розповідають, що до військкомату кличуть і студентів, і чоловіків поважного віку. Можуть висмикнути і працівника на заводі, і співробітника аеропорту. Загалом, кожен росіянин зараз ризикує перетворитися на "гарматне м'ясо".

Тож уже спостерігаються, хоч і поодинокі, але бунти. Чоловіки конфліктують та навіть б'ються з військовими комісарами. Але, зізнаються самі росіяни, їхній градус обурення був би нижчим, якби мобілізація була не частковою. А ці заяви свідчать про те, що вони продовжують підтримувати війну, розв'язану кремлем і продовжену ними самими ж.

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