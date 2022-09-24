Спікер ОК "Південь" Владислав Назаров підсумував успіхи ЗСУ за 23 вересня. Зокрема він зазначив, що українська армія намагається не дати ворогу використовувати свої резерви.

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Вогневий контроль над залізницею в Криму

За словами Назарова, українські солдати проводять підготовку, аби надалі виявити пункти управління російської армії. Також важливо встановити вогневий контроль над шляхами, якими окупанти користуються, щоб підтягувати резерви.

Одним із таких шляхів є залізниця в Криму. Її наша армія готується регулярно атакувати, щоб загарбники не мали доступу до озброєння та можливості оперативно залучати у військові дії резервні підрозділи.

Яка ситуація на південному напрямку

"Друга армія світу" постійно зазнає поразок. Президенту росії довелось навіть своїм наказом заборонити солдатам покидати Херсон, хоча командири про це його просили. Як повідомляє американське видання The New York Times, відступ з Херсона означатиме для кремля повну поразку у війні проти України.

Нагадаємо, нещодавно У Херсоні чули потужні вибухи біля Антонівського мосту та на підприємстві, де була військова база окупантів.

Окрім того, часто з'являються новини про "бавовну" в Криму. "Прилетіло" у Козачу бухту біля Севастополя.

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