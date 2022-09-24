Чому окупанти не завадять ЗСУ ударами по дамбах

21 та 22 вересня путінські солдати вгатили по Печенізькій дамбі на річці Сіверський Донець. Британські розвідники вважають, що ворог використав балістичні ракети малої дальності, або ж аналогічну зброю.

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Українські сили просуваються далі за течією обох річок. Оскільки російські командири дедалі більше стурбовані своїми оперативними невдачами, вони, ймовірно, намагаються вразити шлюзи дамб, щоб затопити українські військові пункти пропуску,

– розповіли у розвідці.

При цьому у Великій Британії вважають, що ці атаки навряд чи спричинили суттєві перешкоди українським військовим. Адже між пошкодженими дамбами та зонами бойових дій є суттєва відстань.

Що відбувається на фронті: останні новини

Упродовж 23 вересня наші захисники відбили ворожі наступи біля 10 населених пунктів. Мовиться про Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівку, Курдюмівку, Зайцеве, Майорське, Кам'янка, Авдіївку та Опитне.

Значних втрат ворогу завдали сили Протиповітряної оборони. Вони знищили літак, гелікоптер та 8 дронів росіян. Водночас ракетні підрозділи та артилерія уразили 6 пунктів управління, понад 20 районів зосередження живої сили та техніки росіян, 3 позиції ППО та 4 склади з боєприпасами.

Станом на ранок 24 вересня втрати російської армії становлять 56 300 бійців. Лише за одну добу Збройні Сили України ліквідували 240 ворожих бійців, 8 танків, 11 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, РСЗВ, літак, гелікоптер, 6 дронів, а також 22 одиниці автомобільної техніки.

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