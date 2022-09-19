За даними "Укргідроенерго", надійність споруд Київської ГЕС не викликають жодного сумніву. Це підтверджують відповідні висновки Міжвідомчої комісії, яка кожні 5 років їх обстежує.

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У випадку удару по Київській ГЕС критичної загрози для людей немає

Щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу російськими військами греблі Київського гідровузла, критичної загрози для населення не прогнозується,

– повідомили в компанії.

Адже станція та гребля спроєктовані і побудовані у 60-х роках:

з урахуванням тогочасних загроз;

зі значним запасом міцності та стійкості, зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто.

Якщо ж росія пошкодить металеві затвори греблі, то може бути поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища. Внаслідок цього буде короткочасне підтоплення деяких територій в нижньому б'єфі гідровузла.

"Зони підтоплення будуть незначними і відомі службам ДСНС та місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно", – пояснили в "Укргідроенерго".

Київську ГЕС охороняє воєнізована охорона

Враховуючи стратегічне значення Київської ГЕС для Об'єднаної енергосистеми країни, її охорона здійснюється відомчою воєнізованою охороною у взаємодії зі спеціалізованими підрозділами інших відомств,

– повідомили в "Укргідроенерго".

Там також пояснили, що поширення необґрунтованих оцінок про катастрофічні наслідки можливого прориву греблі Київської ГЕС – це сумнівна, недоречна, а часом і шкідлива діяльність. Адже така інформація нагнітає паніку, відвертає увагу людей від актуальних проблем.

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Росія спеціально б'є по критичній інфраструктурі

Варто пригадати, що росія б'є по критичних об'єктах інфраструктури України, залишаючи українців без світла, газу та води.

Буквально 15 вересня в Офісі Президента заявили, що обстріли критичної інфраструктури збільшаться. За словами радника глави Офісі Президента Михайла Подоляка, такими атаками росіяни намагаються відвернути увагу від свого "від'ємного наступу" чи "перегрупування військ з Харківського на Донецький напрямок".

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