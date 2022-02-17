У Нацгвардії зазначили, що ворог може спробувати дестабілізувати ситуацію як у регіоні, так і у державі. Для унеможливлення цього 17 лютого почали посилено охороняти Київську гідроелектростанцію.
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Київську ГЕС охороняють, щоб запобігти дестабілізації / Фото Нацгвардії
Київська ГЕС є стратегічним об'єктом / Фото Нацгвардії
Є гвардійці з ООС
Заступник начальника Північного Київського ТУ зі служби полковник Олег Дуда зазначив, що для охорони відібрали найбільш досвідчених військовослужбовців Першої Президентської бригади. Він запевнив, що бійці вмотивовані.
"Серед них є гвардійці, які несли службу в районі проведення ООС та мають бойовий досвід. Бійці готові спільно з поліцейськими забезпечити надійну охорону та безперебійне функціонування гідроелектростанції", – розповів Олег Дуда.
Серед охоронців є бійці з ООС / Фото Нацгвардії
Як діють бійці
Правоохоронці перевіряють документи людей та транспорт. Крім цього, вони патрулюють прилеглу до ГЕС місцевість.
Бійці працюють спільно з поліцейськими / Фото Нацгвардії