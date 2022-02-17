Про це 17 лютого розповів заступник голови Київської державної адміністрації Петро Пантелеєв. Він попросив людей зберігати спокій.

До теми У КМДА розповіли, як у разі надзвичайної ситуації працюватиме транспорт Києва



Що робити під час надзвичайної ситуації в Києві / Інфографіка КМДА



Як діяти під час небезпеки / Інфографіка КМДА

Безперебійне енергопостачання

Пантелеєв запевнив, що місто діє за чітким планом. Зокрема, у координації з "Укренерго" міська влада забезпечила додаткове виробництво електричної енергії на теплових електроцентралях.

Він зазначив, що у грудні 2021 року й січні 2022 року постійно працювали 3 – 4 блоки. Це дало можливість спродукувати 700 мільйонів кіловат-годин. Завдяки цьому Київ матиме безперебійне енергопостачання насамперед для медичних та соціальних закладів.

Система оповіщення

За словами Пентелеєва, наразі об'єкти критичної інфраструктури готуються працювати в умовах надзвичайної ситуації. Їх забезпечують гарантованим безперебійним зв'язком, якщо зникне зв'язок та інтернет.

"Вчора ми успішно протестували систему, яка дасть можливість надійної координації навіть у надзвичайних умовах. Удосконалюємо систему оповіщення, яка охоплює як окремо персонал міських служб, так і населення", – сказав Пентелеєв.

Зверніть увагу! Пентелеєв запевнив, що минулі 7 років рятувальники перевірили понад 11 тисяч підвалів. Наразі місто має 4,5 тисячі придатних укриттів.