Ймовірно, найближчим часом обстріли критичної інфраструктури збільшаться. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу сказав радник голови ОП Михайло Подоляк.

Варте уваги Прилетіло 7 ракет: у Кривому Розі пошкодили гідротехнічні споруди та критичні об'єкти

Удари не припиняться: Подоляк назвав 4 фактори

Загарбники не приховують намірів

Як зауважив Подоляк, від самого початку повномасштабного вторгнення росія намагається завдати нам максимальної шкоди. І вона продовжуватиме це робити. Так, окупанти збільшать кількість обстрілів критичної інфраструктури крилатими ракетами, і вже не маскуватимуть це.

Якщо раніше росіяни це робити й казали про те, що десь поряд від місця обстрілів нібито був розташований військовий об'єкт, то зараз вони не намагаються нічого приховати. Вони відкрито кажуть, що завдають ударів по гідротехніці, трансформаторах, ТЕЦ, транспортних вузлах. Це зрозуміла тактика війни,

– сказав він.

Ми розуміли наміри росії, тож підготувалися

Радник голови ОП запевнив, що Україна подбала про фізичний захист певних об'єктів. Зрозуміло, що ми не можемо повністю перекрити всю дамбу. Але у Кривому Розі вже зробили все для того, аби не було підтоплення міста.

"Ми готові до таких атак росії. А наші партнери розуміють, що треба пришвидшити передачу Україні систем ППО і ПРО, аби таких ексцесів було якомога менше", – наголосив він.

Окупанти хочуть відвернути увагу від "від'ємного наступу"

Подоляк наголошує, що такими атаками росіяни намагаються відвернути увагу від свого "від'ємного наступу" чи "перегрупування військ з Харківського на Донецький напрямок".

"Думаю, росіяни готові до нових "масштабних перегрупувань" та "від'ємних наступів" у майбутньому. Для росіян з пропагандистської точки зору важливо не те, як вони поводять себе на фронті. Адже вони вже не мають сумнівів у тому, що зазнаватимуть поразки", – сказав він.

Загарбники радіють тоді, коли завдають нам болю і шкоди. "От вбили у нас дитину, а вони вже паради готові влаштовувати", – підкреслив Подоляк.

Саме тому для росіян важливо показувати картинки, що вони зруйнували у нас ту чи іншу станцію, аби вони могли позловтішатися.

Ми на зовсім іншому рівні розвитку. Тому коли ми звертаємо увагу на наших братів менших, скажімо так, людей неандертальського чи кроманьйонського типу, давайте розуміти, що це дикі люди,

– додав Подоляк.

У росіян немає можливості збільшити ресурси

"Безумовно, вони, з точки зору військового керівництва, розуміють, що їм треба бити тільки по цивільній інфраструктурі, бо жодних можливостей ресурсно збільшити спроможність своєї армії у них вже немає", – відзначив радник.

Це не означає, зауважив Подоляк, що у них взагалі немає ресурсів. На жаль, у них ще є певна кількість снарядів, їх довозять через Крим.

"Ми це все бачимо і сьогодні, на мій погляд, ключове завдання наших хлопців для того, щоб зменшити ризики, з точки зору мінімізації втрат тощо – максимізувати удари по польових складах росії", – підсумував він.

До теми – путін хотів вдарити по Зеленському психологічно, – Подоляк: дивіться відео