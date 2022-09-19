Окрім традиційних ризиків, мовиться і про значно більше підтоплення, аніж від удару по дамбі у Кривому Розі. Про це 24 каналу сказала незалежна експертка ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна.

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Україна готувалася до подібних провокацій з боку росіян. Експертка зауважила, що такі атаки були передбачені Головним управлінням розвідки Міноборони.

ПАЕС – унікальний об'єкт в Україні

За словами Кошарної, Південноукраїнська АЕС є унікальною. Вона є частиною потужного комплексу, до якого також входять Ташлицька ГАЕС та Олександрівська ГЕС. Останні є балансуючими потужностями. Відомо, що саме на Південному Бузі розміщено чимало гідроспоруд, є водосховище з греблями й дамбами.

Цей удар несе не лише загрозу ядерної безпеки. Ракета могла впасти на дамби, а така ситуація недавно була у Кривому розі. Що стосується Південноукраїнського комплексу – підтоплення могло бути значно більшим, не враховуючи традиційних ризиків.

Незалежна експертка ядерної енергетики та ядерної безпеки наголосила: росія підвищує градус шантажу. 15 вересня була прийнята резолюція Ради керівників МАГАТЕ, у якій дії країни-агресорки на ЧАЕС та ЗАЕС різко засудили. Головна вимога – негайно ввести усі війська із Запорізької АЕС та забезпечити зону безпеки.

"Що ми бачимо в результаті? Це усе відбувається після прийняття резолюції більшості голосів серед 35 країн, які представляють Раду керівників МАГАТЕ та напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ, яка відбувається раз на рік", – сказала вона.

Держава-агресорка демонструє нахабність усій світовій спільноті

Сьогодні росія порушує протокол №1 Женевських конвенцій 1977 року, який говорить про те, що не можна вести бойові дії поруч з об'єктами, що містять у собі небезпечні сили – греблі та АЕС. Ба більше, додає експертка, чергова атака є підтвердженням заяви путіна про те, що удари по ТЕЦ у Харкові та гідроспоруді у Кривому Розі – це були попередження.

На думку Кошарної, росія не лише займається ядерним тероризмом. Це країна, яка спонсорує тероризм.

Потрібно приймати економічні санкції відносно неї, аби вона опинилася у компанії Куби, Південної Кореї, Сирії та Ірану,
– підсумувала вона.

Що відомо про удар по ПАЕС: коротко

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