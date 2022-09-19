Окрім традиційних ризиків, мовиться і про значно більше підтоплення, аніж від удару по дамбі у Кривому Розі. Про це 24 каналу сказала незалежна експертка ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна.

До теми Маємо зупинити росію, поки не пізно, – Зеленський опублікував момент обстрілу ПАЕС

Україна готувалася до подібних провокацій з боку росіян. Експертка зауважила, що такі атаки були передбачені Головним управлінням розвідки Міноборони.

ПАЕС – унікальний об'єкт в Україні

За словами Кошарної, Південноукраїнська АЕС є унікальною. Вона є частиною потужного комплексу, до якого також входять Ташлицька ГАЕС та Олександрівська ГЕС. Останні є балансуючими потужностями. Відомо, що саме на Південному Бузі розміщено чимало гідроспоруд, є водосховище з греблями й дамбами.

Цей удар несе не лише загрозу ядерної безпеки. Ракета могла впасти на дамби, а така ситуація недавно була у Кривому розі. Що стосується Південноукраїнського комплексу – підтоплення могло бути значно більшим, не враховуючи традиційних ризиків.

Незалежна експертка ядерної енергетики та ядерної безпеки наголосила: росія підвищує градус шантажу. 15 вересня була прийнята резолюція Ради керівників МАГАТЕ, у якій дії країни-агресорки на ЧАЕС та ЗАЕС різко засудили. Головна вимога – негайно ввести усі війська із Запорізької АЕС та забезпечити зону безпеки.

"Що ми бачимо в результаті? Це усе відбувається після прийняття резолюції більшості голосів серед 35 країн, які представляють Раду керівників МАГАТЕ та напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ, яка відбувається раз на рік", – сказала вона.

Держава-агресорка демонструє нахабність усій світовій спільноті

Сьогодні росія порушує протокол №1 Женевських конвенцій 1977 року, який говорить про те, що не можна вести бойові дії поруч з об'єктами, що містять у собі небезпечні сили – греблі та АЕС. Ба більше, додає експертка, чергова атака є підтвердженням заяви путіна про те, що удари по ТЕЦ у Харкові та гідроспоруді у Кривому Розі – це були попередження.

На думку Кошарної, росія не лише займається ядерним тероризмом. Це країна, яка спонсорує тероризм.

Потрібно приймати економічні санкції відносно неї, аби вона опинилася у компанії Куби, Південної Кореї, Сирії та Ірану,

– підсумувала вона.

Що відомо про удар по ПАЕС: коротко

Вночі 19 вересня окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. На щастя, потерпілих серед персоналу станції немає.

Попередньо, росіяни вдарили по об'єкту ракетою "Іскандер". Вона дивом не влучила у ядерні реактори.

Енергоатомі повідомили, що внаслідок удару відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС. Окрім цього, відключилися три високовольтні лінії електропередач. Наразі усі три енергоблоки працюють у штатному режимі.

Зверніть увагу – Зеленський показав момент удару по Південноукраїнській АЕС: дивіться відео