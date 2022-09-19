Кроме традиционных рисков, говорится и о значительно большем подтоплении, чем от удара по дамбе в Кривом Роге. Об этом 24 каналу сообщила независимый эксперт ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная.

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Украина готовилась к подобным провокациям со стороны россиян. Эксперт заметила, что такие атаки были предусмотрены Главным управлением разведки Минобороны.

ЮАЭС – уникальный объект в Украине

По словам Кошарной, Южноукраинская АЭС уникальна. Она является частью мощного комплекса, который также включает Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС. Последние являются балансирующими мощностями. Известно, что именно на Южном Буге находится немало гидросооружений, есть водохранилище с плотинами и дамбами.

Этот удар несет не только угрозу ядерной безопасности. Ракета могла упасть на дамбы, а такая ситуация недавно была в Кривом Роге. Что касается Южноукраинского комплекса – подтопление могло быть значительно больше, не считая традиционных рисков.

Независимый эксперт ядерной энергетики и ядерной безопасности подчеркнула: россия повышает градус шантажа. 15 сентября была принята резолюция Совета руководителей МАГАТЭ, в которой действия страны-агрессора на ЧАЭС и ЗАЭС резко осудили. Главное требование – немедленно ввести все войска с Запорожской АЭС и обеспечить зону безопасности.

"Что мы видим в результате? Это все происходит после принятия резолюции большинством голосов среди 35 стран, представляющих Совет руководителей МАГАТЭ, и накануне Генеральной конференции МАГАТЭ, которая проходит раз в год", – сказала она.

Государство-агрессор демонстрирует наглость всему мировому сообществу

Сегодня россия нарушает протокол №1 Женевских конвенций 1977 года, который говорит о том, что нельзя вести боевые действия рядом с объектами, содержащими опасные силы – плотины и АЭС. Более того, добавляет эксперт, очередная атака является подтверждением заявления путина о том, что удары по ТЭЦ в Харькове и гидросооружению в Кривом Роге – это были предупреждения.

По мнению Кошарной, россия не только занимается ядерным терроризмом. Это страна, которая спонсирует терроризм.

Следует принимать экономические санкции в отношении нее, чтобы она оказалась в компании Кубы, Южной Кореи, Сирии и Ирана,

– подытожила она.

Что известно об ударе по ЮАЭС: коротко

Ночью 19 сентября оккупанты обстреляли Южноукраинскую АЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. К счастью, пострадавших среди персонала станции нет.

Предварительно россияне ударили по объекту ракетой "Искандер". Она чудом не попала в ядерные реакторы.

В Энергоатоме сообщили, что в результате удара отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС. Кроме того, отключились три высоковольтные линии электропередач. Все три энергоблока работают в штатном режиме.

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