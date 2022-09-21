Де на карті розташована дамба Печенізького водосховища, яку намагаються прорвати росіяни, – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо У Печенігах можуть оголосити раптову евакуацію: наслідки російських обстрілів Харківщини

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ворог гатив по населеному пункту Печеніги. Там окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, але успіху не мали. Загалом тоді через терористичні дії окупантів постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів. Серед них:

Слов'янськ,

Сіверськ,

Соледар,

Бахмут,

Вугледар,

Степне,

Нікополь,

а також Очаків.

Попри те, що наразі дамба ціла, місцева влада попередила мешканців прилеглих населених пунктів про те, як вони мають діяти у разі небезпеки.

Щойно люди почують сигнал тривоги, потрібно евакуюватися з будинків і виходити на верхні точки своїх населених пунктів. Це стосується селища міського типу Печеніги, сіл Кицівка та П'ятницьке,

– наголосила Черненко.

Де розташована дамба печенізького водосховища

Печенізьке водосховище розташоване на річці Сіверський Донець у Харківській області. Воно побудоване, головним чином, для постачання міста Харкова прісною водою на місці невеликого Кочетокського водосховища, побудованого в 1936 році.

Спорудження Печенізького водосховища відбувалося з 1958 по 1962 рік. З серпня 1962 почалося наповнення водосховища, яке поступово продовжувалося аж до весняної повені 1964 року.

Де розташована дамба Печенізького водосховища: карта

Додамо, що у Кривому Розі ліквідовують наслідки ракетного удару росіян по дамбі. Станом на 15 вересня вода відходить завдяки оперативній роботі служб. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його словами, про те, що вода відходить, можна спостерігати на прикладі парку Мершавцева.

Кирило Тимошенко повідомив, що в парку Мершавцева максимальний рівень води сягав 190 сантиметрів. Натомість тепер рівень води складає 65 сантиметрів. Заступник глави ОП наголосив, що "позитивна динаміка буде спостерігатися і надалі".

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