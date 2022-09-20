Відповідну інформацію 20 вересня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Там додали, що окупанти атакували понад 20 українських населених пунктів.

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Росіяни хотіли зруйнувати дамбу на Харківщині

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що через терористичні дії окупантів постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів. Серед них:

Слов'янськ,

Сіверськ,

Соледар,

Бахмут,

Вугледар,

Степне,

Нікополь,

а також Очаків.

В населеному пункті Печеніги окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, успіху не мали,

– повідомив Генштаб ЗСУ.

Варто пригадати, що окупанти намагаються зосереджувати зусилля на:

на спробах повної окупації Донецької області;

організації оборони та утриманні захоплених територій;

а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Окрім того, ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська та постійно веде повітряну розвідку.

Росіяни збільшать атаки по нашій критичній інфраструктурі

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив 15 вересня, що, ймовірно, найближчим часом обстріли критичної інфраструктури збільшаться.

Також Подоляк наголосив, що такими атаками росіяни намагаються відвернути увагу від свого "від'ємного наступу" чи "перегрупування військ з Харківського на Донецький напрямок".

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