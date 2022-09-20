Соответствующую информацию 20 сентября сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Там добавили, что оккупанты атаковали более 20 украинских населенных пунктов.
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Россияне хотели разрушить дамбу в Харьковской области
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что из-за террористических действий оккупантов пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них:
- Славянск,
- Северск,
- Соледар,
- Бахмут,
- Угледар,
- Степное,
- Никополь,
- а также Очаков.
В населенном пункте Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, безуспешно,
– сообщил Генштаб ВСУ.
Стоит вспомнить, что оккупанты пытаются сосредоточить усилия на:
- на попытках полной оккупации Донецкой области;
- организации обороны и удержании захваченных территорий;
- а также срыв активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.
Кроме того, враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, перегруппировывает свои войска и постоянно ведет воздушную разведку.
Россияне увеличат атаки по нашей критической инфраструктуре
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил 15 сентября, что, вероятно, в ближайшее время обстрелы критической инфраструктуры увеличатся.
Также Подоляк подчеркнул, что такими атаками россияне пытаются отвлечь внимание от своего "отрицательного наступления" или "перегруппировки войск из Харьковского на Донецкое направление".
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