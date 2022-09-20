Соответствующую информацию 20 сентября сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Там добавили, что оккупанты атаковали более 20 украинских населенных пунктов.

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Россияне хотели разрушить дамбу в Харьковской области

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что из-за террористических действий оккупантов пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них:

Славянск,

Северск,

Соледар,

Бахмут,

Угледар,

Степное,

Никополь,

а также Очаков.

В населенном пункте Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, безуспешно,

– сообщил Генштаб ВСУ.

Стоит вспомнить, что оккупанты пытаются сосредоточить усилия на:

на попытках полной оккупации Донецкой области;

организации обороны и удержании захваченных территорий;

а также срыв активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

Кроме того, враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, перегруппировывает свои войска и постоянно ведет воздушную разведку.

Россияне увеличат атаки по нашей критической инфраструктуре

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил 15 сентября, что, вероятно, в ближайшее время обстрелы критической инфраструктуры увеличатся.

Также Подоляк подчеркнул, что такими атаками россияне пытаются отвлечь внимание от своего "отрицательного наступления" или "перегруппировки войск из Харьковского на Донецкое направление".

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