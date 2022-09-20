Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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Что предполагает план, разработанный властями Николаевщины
По словам руководителя, в плане учтен наихудший из возможных вариантов развития событий. Разработаны детальные маршруты в случае эвакуации населения из-за аварии на ЮАЭС.
По мнению Виталия Кима, 19 сентября россияне нанесли ракетный удар высокоточной ракетой "Искандер" по территории электростанции. Это может свидетельствовать о том, что противник не имеет целью уничтожить объект, но пытается шантажировать Украину в своих целях.
Глава Николаевской ОВА отмечает, что Южноукраинская АЭС – объект повышенной опасности. Поэтому, в любом случае, нужно быть хорошо подготовленными.
Есть транспорт, отдельный гарнизон, все, что касается и 30-километровой зоны, и дальше. Все маршруты составлены. Но, по моему мнению, россия должна совсем сойти с ума, чтобы допустить ядерную катастрофу, потому что это будет крах для нее,
– рассказал Виталий Ким.
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Обстрел Южноукраинской АЭС: что известно
- Напомним, что мощный взрыв, произошедший из-за ракетных обстрелов россиян, был всего в 300 метрах от реакторов на ЮАЭС. Ядерный шантаж россиян становится прямой угрозой для всего мира.
- Эксперт по ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная рассказала о рисках подобных провокаций на электростанции. Кроме очевидных последствий, есть риск сильного подтопления, даже большего, чем от того, что было в Кривом Роге.
- Руководитель Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию с обстрелом ЮАЭС. По его словам, действия россиян сводятся к слову "террор", и мир должен реагировать на это.
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