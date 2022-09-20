Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Что предполагает план, разработанный властями Николаевщины

По словам руководителя, в плане учтен наихудший из возможных вариантов развития событий. Разработаны детальные маршруты в случае эвакуации населения из-за аварии на ЮАЭС.

По мнению Виталия Кима, 19 сентября россияне нанесли ракетный удар высокоточной ракетой "Искандер" по территории электростанции. Это может свидетельствовать о том, что противник не имеет целью уничтожить объект, но пытается шантажировать Украину в своих целях.

Глава Николаевской ОВА отмечает, что Южноукраинская АЭС – объект повышенной опасности. Поэтому, в любом случае, нужно быть хорошо подготовленными.

Есть транспорт, отдельный гарнизон, все, что касается и 30-километровой зоны, и дальше. Все маршруты составлены. Но, по моему мнению, россия должна совсем сойти с ума, чтобы допустить ядерную катастрофу, потому что это будет крах для нее,

– рассказал Виталий Ким.

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Обстрел Южноукраинской АЭС: что известно

Напомним, что мощный взрыв, произошедший из-за ракетных обстрелов россиян, был всего в 300 метрах от реакторов на ЮАЭС. Ядерный шантаж россиян становится прямой угрозой для всего мира.

от реакторов на ЮАЭС. Ядерный шантаж россиян становится прямой угрозой для всего мира. Эксперт по ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная рассказала о рисках подобных провокаций на электростанции. Кроме очевидных последствий, есть риск сильного подтопления, даже большего, чем от того, что было в Кривом Роге.

Руководитель Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию с обстрелом ЮАЭС. По его словам, действия россиян сводятся к слову "террор", и мир должен реагировать на это.

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