Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Що передбачає план, розроблений владою Миколаївщини

За словами очільника, у плані врахований найгірший з можливих варіант розвитку подій. Розроблені детальні маршрути у випадку евакуації населення через аварію на ПАЕС.

На думку Віталія Кіма, 19 вересня росіяни завдали ракетного удару високоточною ракетою "Іскандер" по території електростанції. Це може свідчити про те, що противник не має на меті знищити об'єкт, але намагається шантажувати Україну у своїх цілях.

Голова Миколаївської ОВА зазначає, що Південноукраїнська АЕС – об'єкт підвищеної небезпеки. Тому, у будь-якому випадку, потрібно бути добре підготованими.

Є транспорт, окремий гарнізон, все, що стосується і 30-кілометрової зони, і далі. Усі маршрути складені. Але, на мою думку, росія має зовсім з'їхати з глузду, щоб допустити ядерну катастрофу, тому що це буде крах для неї,

– розповів Віталій Кім.

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Обстріл Південноукраїнської АЕС: що відомо

Нагадаємо, що потужний вибух, який стався через ракетний обстріл росіян, стався лише за 300 метрів від реакторів на ПАЕС. Ядерний шантаж росіян стає прямою загрозою для всього світу.

від реакторів на ПАЕС. Ядерний шантаж росіян стає прямою загрозою для всього світу. Експертка ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна розповіла про ризики подібних провокацій на електростанції. Крім очевидних наслідків, є ризик сильного підтоплення, навіть більшого, ніж від того, що було у Кривому Розі.

Керівник Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував ситуацію з обстрілом ПАЕС. За його словами, дії росіян зводяться до слова "терор" і світ повинен реагувати на це.

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