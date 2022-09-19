Про це сказав російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський на стрімі, який транслював 24 канал. Він зауважив, що з боку росії лунає серія погроз щодо ударів по критичній інфраструктурі України.

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Путін переніс ядерний шантаж на електростанції

Піонтковський зазначив, що обстріл російськими окупантами Південноукраїнської АЕС вкладається в загальну модель останнього інструмента й аргументу путіна.

Вони починали війну й готувалися до неї, використовуючи ядерний шантаж і сподіваючись на нього,

– сказав російський публіцист.

Він вважає, що нещодавня заява Байдена про серйозні наслідки для путіна у випадку використання ядерної або хімічної зброї поставила останню крапку в цій темі.

Втім, і до цього було зрозуміло й за іншими каналами, що та думка, яка була сформульована Байденом, уже була донесена до російського керівництва. Вона полягає в тому, що путіна просто вб'ють за такий злочин. Він це знає,

– зауважив Піонтковський.

Тому, додав він, після того, як це стало зрозумілим, путін переніс ядерний шантаж на електростанції. Загалом з його боку є ціла серія погроз щодо ударів по критичній інфраструктурі України.

Це були, як він сказав, попередження – удари по ТЕЦ. Якщо це попередження, то що ж буде далі?,

– поцікавився російський публіцист.

Адже, зауважив він, росіяни весь час мусують тему ударів по гідротехнічних спорудах. А кремлівські вожді вже раз скоїли подібний злочин під час відступу від Києва у 1941 році. Тоді вони затопили величезну територію, знищивши десятки тисяч людей. Тому таке їм уже не вперше.

Піонтковський про обстріл росіянами АЕС та безкарність їхніх ударів: дивіться відео

"Поки безкарність зберігається, Україні буде складно"

Піонтковський заявив, що у США виникла дискусія про те, якою буде відповідь на подібну політику путіна. Це питання дуже відверто також було порушене головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та заступником голови комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони й розвідки, генерал-лейтенантом Михайлом Забродським в їхній спільній статті від 7 вересня.

У ній, зауважив він, було сказано, що війна може затягнутися на 2023 рік, якщо залишиться безкарність російської армії, її двадцятиразова перевага в дальності дії.

Мовиться про те, що максимальна дистанція, на яку українська авіація й артилерія можуть завдавати ударів – це близько 100 кілометрів,

– наголосив публіцист.

Натомість, за його словами, російська сторона, як це було продемонстровано під час удару на Харків, може бити з дистанції 2 тисячі кілометрів, тобто це двадцятиразова перевага.

Поки ця безкарність зберігається, Україні буде складно завершити війну,

– заявив Піонтковський.

Він додав, що війна все одно закінчиться перемогою України, але безкарність ударів російських військ по інфраструктурі коштуватиме величезну кількість людських життів.

Ракетні удари окупантів по інфраструктурі: що відомо

Ввечері 11 вересня росіяни ракетами вдарили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. Зокрема, по Харківській ТЕЦ-5.

Згодом у кількох регіонах повідомили про перебої або про повну відсутність світла. Зокрема, у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та частково Донецькій областях.

14 вересня російські окупанти обстріляли Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. Через це у місті виникли проблеми з водою.

Вранці 17 вересня загарбники влучили в теплову електростанцію в місті Слов’янську. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Також пошкоджено обладнання на території станції.

Російські військові вночі 19 вересня обстріляли Південноукраїнську АЕС. Потужний вибух стався за 300 метрів від реакторів.

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