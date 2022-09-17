Сьогодні вранці, 17 вересня, загарбники обстріляли Слов'янську ТЕС. Про це на своїй сторінці в телеграмі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Наслідки удару

Кириленко написав, що внаслідок удару спалахнула пожежа. Також пошкоджено обладнання на території станції. Наразі на місці працюють рятувальники, вони намагаються приборкати полум'я та локалізувати його.

Окрім того, керівник ОВА зазначив, що через атаку Слов'янської ТЕС у місті Миколаєві почалися перебої з водопостачанням і загарбники розуміють, що роблять.

Окупанти навмисне цілять по об'єктах інфраструктури області, намагаючись нанести якомога більшої шкоди передусім мирному населенню,

– написав Павло Кириленко.

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Путінські вояки продовжують зазнавати поразок на фронті. Їм нічого не залишається робити, як відступати та атакувати підприємства, що обслуговують цивільне населення.

Своїх намірів відкрито воювати проти мирних громадян не приховує сам путін. Інститут з вивчення війни проаналізував його виступ на саміті Шанхайської організації співробітництва та дійшов до такого висновку.

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