путін пригрозив атаками по цивільним

Таких висновків дійшли фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізувавши виступ путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва.

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Президент росії владімір путін пригрозив посиленням атак на українську цивільну інфраструктуру, якщо, "українські атаки на позиції російських військ на території росії триватимуть",

– йдеться у звіті ISW.

Путін також сказав, що росія була "досить стриманою у своїй відповіді" на українські "терористичні акти і спроби завдати шкоди цивільній інфраструктурі росії" та наголосив, що нещодавно його вояки завдали кілька "чутливих ударів", які ніби то є "попереджувальними пострілами", і пригрозив, що надалі атаки можуть бути серйознішими.

Тож, аналітики наголошують, що це відверті погрози Україні.

путін намагається вдавати "впливового лідера"

Путін прямо не згадав про українські удари по базі російської 3-ї мотострілецької дивізії під Валуйками і не уточнив, про які саме"чутливі атаки" йдеться. Втім, за останні кілька тижнів російські війська посилили обстріли цивільної інфраструктури по всій Україні.

Ба більше, аналітики відзначили, що заклики до ударів усе частіше з'являються у російських ЗМІ. А сьогоднішні заяви путіна на ШОС, ймовірно, є своєрідною відповіддю на критику російських військових блогерів, які штурмують кремль за неспроможність "захистити територію росію".

Коротко про удари по критичній інфраструктурі

11 вересня росіяни обстріляли Харків. Ракети влучили в ТЕЦ №5, яка є однією з найбільших електростанцій в Україні.

Увечері 14 вересня авіація росії завдала удару крилатими ракетами "Кинжал" та "Іскандер" по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Внаслідок пошкоджень рівень води у річці Інгулець піднявся на 1 – 2 метри.

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