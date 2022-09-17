путин пригрозил атаками по гражданским

К таким выводам пришли специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав выступление путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

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Президент россии Владимир путин пригрозил усилением атак на украинскую гражданскую инфраструктуру, если "украинские атаки на позиции российских войск на территории россии будут продолжаться",

– говорится в отчете ISW.

Путин также сказал, что россия была "достаточно сдержанной в своем ответе" на украинские "террористические акты и попытки нанести вред гражданской инфраструктуре россии" и подчеркнул, что недавно его воины нанесли несколько "чувствительных ударов", которые якобы являются "предупредительными выстрелами", и пригрозил, что в дальнейшем атаки могут быть более серьезными.

Поэтому аналитики подчеркивают, что это откровенные угрозы Украине.

путин пытается притвориться "влиятельным лидером"

Путин прямо не упомянул об украинских ударах по базе российской 3-й мотострелковой дивизии под Валуйками и не уточнил, о каких именно "чувствительных атаках" идет речь. Впрочем, в последние несколько недель российские войска усилили обстрелы гражданской инфраструктуры по всей Украине.

Более того, аналитики отметили, что призывы к ударам все чаще появляются в российских СМИ. А сегодняшние заявления путина на ШОС, по всей вероятности, являются своеобразным ответом на критику российских военных блоггеров, штурмующих кремль за неспособность "защитить территорию россия".

Кратко об ударах по критической инфраструктуре

11 сентября россияне обстреляли Харьков. Ракеты попали в ТЭЦ №5, которая является одной из крупнейших электростанций в Украине.

Вечером 14 сентября авиация россии нанесла удар крылатыми ракетами "Кинжал" и "Искандер" по гидротехническим сооружениям Кривого Рога. В результате повреждений уровень воды в реке Ингулец поднялся на 1 – 2 метра.

Обратите внимание – каким было выступление путина на саммите ШОС: смотрите видео