путин пригрозил атаками по гражданским
К таким выводам пришли специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав выступление путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Внимание Как мировые лидеры унизили путина на саммите ШОС: забавные видео
Президент россии Владимир путин пригрозил усилением атак на украинскую гражданскую инфраструктуру, если "украинские атаки на позиции российских войск на территории россии будут продолжаться",
– говорится в отчете ISW.
Путин также сказал, что россия была "достаточно сдержанной в своем ответе" на украинские "террористические акты и попытки нанести вред гражданской инфраструктуре россии" и подчеркнул, что недавно его воины нанесли несколько "чувствительных ударов", которые якобы являются "предупредительными выстрелами", и пригрозил, что в дальнейшем атаки могут быть более серьезными.
Поэтому аналитики подчеркивают, что это откровенные угрозы Украине.
путин пытается притвориться "влиятельным лидером"
Путин прямо не упомянул об украинских ударах по базе российской 3-й мотострелковой дивизии под Валуйками и не уточнил, о каких именно "чувствительных атаках" идет речь. Впрочем, в последние несколько недель российские войска усилили обстрелы гражданской инфраструктуры по всей Украине.
Более того, аналитики отметили, что призывы к ударам все чаще появляются в российских СМИ. А сегодняшние заявления путина на ШОС, по всей вероятности, являются своеобразным ответом на критику российских военных блоггеров, штурмующих кремль за неспособность "защитить территорию россия".
Кратко об ударах по критической инфраструктуре
- 11 сентября россияне обстреляли Харьков. Ракеты попали в ТЭЦ №5, которая является одной из крупнейших электростанций в Украине.
- Вечером 14 сентября авиация россии нанесла удар крылатыми ракетами "Кинжал" и "Искандер" по гидротехническим сооружениям Кривого Рога. В результате повреждений уровень воды в реке Ингулец поднялся на 1 – 2 метра.
Обратите внимание – каким было выступление путина на саммите ШОС: смотрите видео