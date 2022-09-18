Про це 24 каналу сказав політичний експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, окупанти намагатимуться бити по нашій інфраструктурі саме ракетами.

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Росіяни все більше обстрілюватимуть інфраструктуру

Ступак зазначив, що наміри росії все більше завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України є стратегією терориста.

Це просто стратегія терориста. Навіть не війна, не захоплення. Їх уже це не цікавить. Цілі, які вони собі ставили, "спецоперація", "денацифікація" – це вже для них другорядне, а, може, й третьорядне. Для них головне – знищити інфраструктуру,

– сказав ексспівробітник СБУ.

За його словами, окупанти дуже сильно розраховують на морози. У російському сегменті інтернету вже почали з'являтися ролики, в яких росіяни лякають Європу холодом. Однак вони дуже сильно перебільшують значення морозів.

Ступак зауважив, що росіяни роблять численні приготування для того, щоб зносити нашу інфраструктуру. Вони отримують розвіддані, верифікують усі водозабірні станції, теплоцентралі й резервні підстанції. Робиться це для того, щоб можна було розпланувати і систематично їх знищувати.

Чим ближче будуть холоди, тим систематичніше будуть росіяни бити по нашій інфраструктурі,

– заявив він.

Ексспівробітник СБУ додав, що російські військові вже завдають ракетних ударів, щоб знищити нашу інфраструктуру.

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Ракети будуть єдиним варіантом окупантів

Ступак наголосив, що окупанти будуть намагатися бити тільки ракетами. Ще будуть варіанти якихось диверсійних актів, але це є дуже малоймовірним.

Я бачу, як працюють наші правоохоронці. Дійсно, вони вже просто під гребінку вичищають усе можливе й неможливе. Контррозвідка працює добре і МВС,

– пояснив ексспівробітник СБУ.

І, зауважив він, навіть НАБУ й ДБР теж включилися в цю роботу, незважаючи на те, що специфіка у них дещо інша. Але вони працюють на єдину мету й диверсантам буде дуже важко щось зробити.

Тому, резюмував Ступак, ракети будуть єдиним варіантом росіян. Вони запускатимуть по декілька ракет одночасно, розраховуючи на те, що якусь кількість наша ППО збиватиме, а одна – дві все ж таки долітатиме.

Зверніть увагу! Українцям варто бути готовими до будь-якого сценарію на випадок зникнення електроенергії чи опалення цієї зими. Адже росіяни б'ють по критичній інфраструктурі нашої країни. Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що є достатньо широкий спектр приладів і засобів, які можуть стати у пригоді.

Ракетні удари окупантів по інфраструктурі: що відомо

Ввечері 11 вересня росіяни ракетами вдарили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. Зокрема, по Харківській ТЕЦ-5.

Згодом у кількох регіонах повідомили про перебої або про повну відсутність світла. Зокрема, у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та частково Донецькій областях.

14 вересня російські окупанти обстріляли Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. Через це у місті виникли проблеми з водою.

Вранці 17 вересня загарбники влучили в теплову електростанцію в місті Слов’янську. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Також пошкоджено обладнання на території станції.

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