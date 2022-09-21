Где на карте расположена дамба Печенежского водохранилища, которую пытаются прорвать россияне – читайте в материале 24 канала.

Важно В Печенегах могут объявить внезапную эвакуацию: последствия российских обстрелов Харьковщины

Как сообщили в Генштабе ВСУ, враг бил по населенному пункту Печенеги. Там оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, но успеха не имели. В общей сложности тогда из-за террористических действий оккупантов пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них:

Славянск,

Северск,

Соледар,

Бахмут,

Угледар,

Степное,

Никополь,

а также Очаков.

Несмотря на то, что дамба цела, местные власти предупредили жителей близлежащих населенных пунктов о том, как они должны действовать в случае опасности.

Как только люди услышат сигнал тревоги, нужно эвакуироваться из домов и выходить на верхние точки своих населенных пунктов. Это касается поселка городского типа Печенеги, сел Кицовка и Пятницкое,

– подчеркнула Черненко.

Где расположена дамба печенежского водохранилища

Печенежское водохранилище расположено на реке Северский Донец в Харьковской области. Оно построено главным образом для снабжения города Харькова пресной водой на месте небольшого Кочетокского водохранилища, построенного в 1936 году.

Строительство Печенежского водохранилища происходило с 1958 по 1962 год. С августа 1962 года началось наполнение водохранилища, которое постепенно продолжалось вплоть до весеннего половодья 1964 года.

Где расположена дамба Печенежского водохранилища: карта

В Кривом Роге ликвидируют последствия ракетного удара россиян по дамбе. По состоянию на 15 сентября вода отходит благодаря оперативной работе служб. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. По его словам, о том, что вода уходит, можно наблюдать на примере парка Мершавцева.

Кирилл Тимошенко сообщил, что в парке Мершавцева максимальный уровень воды достигал 190 сантиметров. Теперь уровень воды составляет 65 сантиметров. Замглавы ОП подчеркнул, что "положительная динамика будет наблюдаться и дальше".

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