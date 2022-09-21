Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, к счастью, попаданий в дамбу не было.

Читайте также Житель Изюма подробно рассказал о пытках, которые пережил за время российской оккупации

Однако местные власти предупредили жителей близлежащих населенных пунктов о том, как они должны действовать в случае опасности.

Как только люди услышат сигнал тревоги, нужно эвакуироваться из домов и выходить на верхние точки своих населенных пунктов. Это касается поселка городского типа Печенеги, сел Кицевка и Пятницкое,

– подчеркнула Черненко.

Ночью враг обстрелял Харьков

После несколькодневного относительного затишья в ночь на 21 сентября враг нанес ракетные удары по Харькову. Россияне выпустили по городу около 3-4 ракет, предварительно было установлено, что это были С-300.

Несмотря на то, что попадания произошли в крайней западной части города, от звуков взрывов люди проснулись и в других районах Харькова,

– отметила журналистка.

Вражеские ракеты поразили 2 жилых многоэтажки. Одно из зданий испытало сильные разрушения, спасатели извлекали людей из-под завалов.

"В другом доме получил ранения 1 человек. Еще один "прилет" произошел прямо в никуда", – рассказала Черненко.

Последствия обстрела Грушевки в Харьковской области

За прошедшие сутки враг также обстреливал населенные пункты Харьковской области. В частности, днем 20 сентября под удар оккупантов попало село Грушевка Купянского района.

В результате обстрелов Грушевки есть 2 погибших и 9 раненых, 4 среди них – детей. Трое детей находятся в Харьковской областной больнице с минно-взрывными травмами,

– сообщила Черненко.

Жителей деоккупированных общин просят пока не возвращаться домой

Как рассказала журналистка, полиция призывает жителей нескольких территориальных общин Харьковской области не возвращаться домой из-за минной опасности. В частности, речь идет о Печенежской, Малиновской и Чкаловской объединенных территориальных общинах.

Я бы еще добавила в этот перечень Дергачевщину на севере Харьковской области, поскольку там недавно оккупанты осуществили дистанционное минирование. Лучше воздержаться от поездок в эти общины в ближайшее время,

– отметила Черненко.

Ракетные обстрелы украинских городов: последние новости

Ночью 21 сентября российские оккупанты обстреляли жилые дома и инфраструктурный объект в Харькове. Пока известно о четырех "прилетах" в Холодногорском районе. Служба ГСЧС спасла 10 человек из попавшего под ракетный удар жилого дома.

20 сентября россияне массово атаковали Запорожский район ракетами С-300. Под огнем врага оказались 4 населенных пункта.

Также ночью 20 сентября российские военные снова нанесли авиаудар по многоэтажке в Бахмуте. На месте происшествия работали спасатели.

Обратите внимание – россияне атаковали Донбасс ракетами С-300: смотрите видео