Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Для атак оккупанты использовали ракеты С-300.

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Последствия российских атак

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена ​​около 19:00, а уже через считанные минуты начали появляться первые сообщения о взрывах.

Александр Старух рассказал, что под вражеским ударом оказались села Григорьевка, Юльевка, Речное и поселок городского типа Камышеваха.

Глава ОВА уточнил, что в Юльевке и Камышевахе зафиксировали по 3 вражеских прилета ракет С-300. Информацию о разрушениях и последствиях ударов сейчас уточняют.

Секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев отметил, что взрывы в районе слышали жители города. Однако прилетов по Запорожью не зафиксировали.

Взрывы в Днепре не подтвердили

Приблизительно в то же время, когда россияне атаковали Запорожский район, в сети появились сообщения и о взрывах в Днепре. Однако глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук опроверг информацию об этом и объяснил, что сигнал тревоги совпал с грозой – жители Днепра слышали не взрывы, а гром.

Звуки, которые полчаса назад слышали люди в пригороде Днепра – это гром. Совпало с сигналом тревоги, включенным из-за ракетной угрозы со стороны Донецкой области. Но все хорошо, ВСУ работают, без паники,

– подчеркнул Лукашук.