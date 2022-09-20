Как сказал в интервью советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, политики слишком озабочены тем, как ответит россия, если они проиграют эту войну.

Важно Для россиян плохие новости: Донецк, Луганск, Крым – это Украина, – Подоляк о новых "референдумах"

По его словам, если Великобритания, США и ЕС смогут найти ответ на этот вопрос, тогда удастся положить конец этой войне. Для этого понадобится максимум несколько месяцев.

Это совсем не вопрос лет, как все говорят... Это вопрос трех, пяти, шести месяцев... Скорость освобождения Харькова была более 8,5 тысяч квадратных километров всего за 4 – 5 дней. Это пример того, как это могло быть,

– отметил Подоляк.

Он отказался раскрывать детали следующих шагов контрнаступления, ведь они остаются в строжайшей тайне. В то же время Подоляк подчеркнул, что ошибочно полагать, что война прекратится этой зимой.

В ОП считают реакцию Запада на зверства россиян недостаточной

Западные партнеры все более активно помогают Украине оружием. Однако при этом современные и эффективные системы ПВО до сих пор не защищают нашу критическую инфраструктуру, а россия обстреливает АЭС и в то же время до сих пор не признана страной-террористом.

По словам руководителя Офиса Президента Украины, тип войны, которую избрала россия, давно понятен. Свести его можно к одному слову: "террор".

"Осталось понять, чего ждет мир", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Также ранее руководитель ОП упоминал, что последствия полномасштабной и гибридной войны россии ощущают уже и в Европе. В частности, европейцы видят ее в своих платежках. Но положить этому конец может именно победа Украины, а потому призвал к поставке тяжелого вооружения.

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