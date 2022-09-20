Як сказав в інтерв'ю радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, політики надто стурбовані тим, як відповість росія, якщо вони програють цю війну.

Важливо Для росіян погані новини: Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна, – Подоляк про нові "референдуми"

За його словами, якщо Велика Британія, США та ЄС зможуть знайти відповідь на це питання, тоді вдасться покласти край цій війні. Для цього знадобиться щонайбільше кілька місяців.

Це зовсім не питання років, як усі кажуть... Це питання трьох, п'яти, шести місяців... Швидкість звільнення Харкова була понад 8,5 тисячі квадратних кілометрів всього за 4 – 5 днів. Це приклад того, як це могло бути,

– зазначив Подоляк.

Він відмовився розкривати деталі наступних кроків контрнаступу, адже вони залишаються у суворій таємниці. Водночас Подоляк наголосив, що помилково думати, що війна припиниться цієї зими.

В ОП вважають реакцію Заходу на звірства росіян недостатньою

Західні партнери все активніше допомагають Україні зброєю. Однак при тому сучасні та ефективні системи ППО досі не захищають нашу критичну інфраструктуру, а росія обстрілює АЕС й водночас досі не визнана країною-терористом.

За словами керівника Офісу Президента України, тип війни, яку обрала росія, давно зрозумілий. Звести його можна до одного слова: "терор".

"Залишилося зрозуміти, чого чекає світ", – підкреслив Михайло Подоляк.

Також раніше керівник ОП згадував, що наслідки повномасштабної та гібридної війни росії відчувають уже і у Європі. Зокрема, європейці бачать її у своїх платіжках. Та покласти цьому кінець може саме перемога України, а тому закликав до постачання важкого озброєння.

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