Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Для атак окупанти використали ракети С-300.

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Наслідки російських атак

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили близько 19:00, а вже через лічені хвилини почали з'являтися перші повідомлення про вибухи.

Олександр Старух розповів, що під ворожим ударом опинилися села Григорівка, Юльївка, Річне та селище міського типу Комишуваха.

Голова ОВА уточнив, що в Юльївці та Комишувасі зафіксували по 3 ворожі прильоти ракет С-300. Інформацію щодо руйнувань та наслідків ударів зараз уточнюють.

Секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв зауважив, що вибухи в районі чули мешканці міста. Однак прильотів по Запоріжжю не зафіксували.

Вибухи в Дніпрі не підтвердили

Приблизно у той же час, коли росіяни атакували Запорізький район, у мережі з'явилися повідомлення і про вибухи в Дніпрі. Однак голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук спростував інформацію про це і пояснив, що сигнал тривоги співпав з грозою – мешканці Дніпра чули не вибухи, а грім.

Звуки, які пів години тому чули люди у передмісті Дніпра, – це грім. Співпало із сигналом тривоги, який увімкнули через ракетну загрозу зі сторони Донеччини. Але все добре, ЗСУ працюють, без паніки,

– наголосив Лукашук.

Водночас росія знову з артилерії обстріляла Синельниківський, Криворізький та Нікопольський райони області. На щастя, руйнувань не зафіксували і постраждалих та жертв немає.