Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, на щастя, влучань у дамбу не було.

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Однак місцева влада попередила мешканців прилеглих населених пунктів про те, як вони мають діяти у разі небезпеки.

Щойно люди почують сигнал тривоги, потрібно евакуюватися з будинків і виходити на верхні точки своїх населених пунктів. Це стосується селища міського типу Печеніги, сіл Кицівка та П'ятницьке,

– наголосила Черненко.

Вночі ворог обстріляв Харків

Після кількаденного відносного затишшя у ніч на 21 вересня ворог завдав ракетних ударів по Харкову. Росіяни випустили по місту близько 3 – 4 ракет, попередньо було встановлено, що це були С-300.

Попри те, що влучання сталися у крайній західній частині міста, від звуків вибухів люди прокинулися й в інших районах Харкова,

– зазначила журналістка.

Ворожі ракети вразили 2 житлові багатоповерхівки. Одна з будівель зазнала сильних руйнувань, рятувальники витягували людей з-під завалів.

"В іншому будинку отримала поранення 1 людина. Ще один "приліт" стався просто в нікуди", – розповіла Черненко.

Наслідки обстрілу Грушівки на Харківщині

Протягом минулої доби ворог також обстрілював населені пункти Харківської області. Зокрема, вдень 20 вересня під удар окупантів потрапило село Грушівка Куп'янського району.

Внаслідок обстрілів Грушівки є 2 загиблих і 9 поранених, 4 серед них – дітей. Троє дітей перебувають у Харківській обласній лікарні з мінно-вибуховими травмами,

– повідомила Черненко.

Жителів деокупованих громад просять поки не повертатися додому

Як розповіла журналістка, поліція закликає мешканців декількох територіальних громад Харківської області не повертатися додому через мінну небезпеку. Зокрема, йдеться про Печенізьку, Малинівську та Чкалівську об'єднані територіальні громади.

Я б ще додала до цього переліку Дергачівщину на півночі Харківської області, оскільки там нещодавно окупанти здійснили дистанційне мінування. Краще утриматися від поїздок у ці громади найближчим часом,

– зазначила Черненко.

Ракетні обстріли українських міст: останні новини

Вночі 21 вересня російські окупанти обстріляли житлові будинки та інфраструктурний об'єкт у Харкові. Наразі відомо про чотири "прильоти" у Холодногірському районі. Служба ДСНС врятувала 10 людей із житлового будинку, який потрапив під ракетний удар.

20 вересня росіяни масово атакували Запорізький район ракетами С-300. Під вогнем ворога опинилися 4 населені пункти.

Також вночі 20 вересня російські військові знову завдали авіаудару по багатоповерхівці у Бахмуті. На місці події працювали рятувальники.

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