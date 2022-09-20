Відповідну інформацію Суспільному підтвердила речниця голови Харківської ОВА Олена Шаповал. На жаль, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про загиблих.

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Росіяни знову обстріляли Куп'янськ

Олена Шаповал заявила, що орієнтовно в 11 годині 20 вересня під удар окупантів потрапило село Грушівка Куп'янського району.

Швидкі забрали дев'ятьох людей, четверо з яких – діти,

– мовиться в повідомленні.

Олег Синєгубов додав, що поранених госпіталізували до медзакладів, медики оцінюють їхній стан як середній.

Ба більше, у місцевих телеграм-каналах писали, що внаслідок атаки є загиблі люди. Однак в ОВА запевнили, що такою інформацією станом на 17:12 20 вересня не володіють.

Проте орієнтовно о 18:40 20 вересня Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок теракту 2 людей загинули.

Що цьому передувало

16 вересня українські військові повністю звільнили місто Куп'янськ у Харківській області. Там замайорів український прапор.

Варто пригадати, що Куп'янськ розміщений на річці Осколі, що є притокою Сіверського Дінця. Це другий після Харкова найбільший залізничний вузол Харківської області, що розташований неподалік від кордону з росією. Тобто всього за 40 кілометрів.

Ще 10 вересня українські воїни розгорнули синьо-жовтий прапор біля будівлі міської адміністрації у Куп'янську.

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Російські окупанти здійснили черговий теракт на Харківщині, від якого постраждали діти.

Внаслідок обстрілу села Грушівка, Куп'янського району, 2 людей загинули. Поранення отримали 9 мирних мешканців. У тому числі 4 дітей. Інформація доповнюється.

Поранені госпіталізовані до медустанов, медики оцінюють їхній стан як середній.