Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, зауваживши, що зараз важко дивитись на те, що накоїли в місті загарбники. В Офісі президента також показали фото звільненого Куп'янська.
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Наш Куп'янськ. Важко дивитися на те, що наробили тут окупанти. Розруха, занепад, біль у всьому. Але разом з українським прапором сюди повернулась і впевненість, що зруйноване буде відбудовано, нормальне життя знову буде,
– наголосив Володимир Зеленський.
Президент зауважив, що це те, що відрізняє нас від окупантів. З Україною повертається порядок і цивілізація.
Як виглядає Куп'янськ після звільнення від росіян / Фото Офіс президента
Коротко про звільнення Куп'янська
- Українські військові повністю звільнили місто Куп'янськ у Харківській області 16 вересня. Відтоді у місті майорить прапор України.
- Однак, перша інформація, що ЗСУ можуть бути в Куп'янську з'явилася ще 9 вересня. Тоді в мережі опублікували світлину з нашими військовими на в'їзді в місто, а окупанти повідомляли про складу ситуацію в місті.
- 11 вересня Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення міста зауваживши, що звільнення Куп'янського району триває.
- Боєць який визволяв місто розповів, що у Куп'янську наших захисників зустрічали дві категорії людей: одні були налякані російською пропагандою, інші – радо зустрічали.
- До слова, місцеві жителі все ще не почуваються у безпеці. Окупанти сильно обстрілюють населений пункт, руйнуючи інфраструктуру та цивільні об'єкти.
Куп'янськ зруйновано, місто обов'язково відбудують / Фото Офіс Президента
- Водночас в ISW зауважили, що через звільнення Куп'янська російським окупантам буде важче втримати свої позиції.
- Наразі від російських окупантів звільнили майже всю Харківську область. Окупанти перебували на Харківщині понад 5 місяців.
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