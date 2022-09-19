Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, зауваживши, що зараз важко дивитись на те, що накоїли в місті загарбники. В Офісі президента також показали фото звільненого Куп'янська.

Увага Окупанти хаотично відступають із Куп’янська: у місті "забули" вчителів, що приїхали з росії

Наш Куп'янськ. Важко дивитися на те, що наробили тут окупанти. Розруха, занепад, біль у всьому. Але разом з українським прапором сюди повернулась і впевненість, що зруйноване буде відбудовано, нормальне життя знову буде,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що це те, що відрізняє нас від окупантів. З Україною повертається порядок і цивілізація.

Як виглядає Куп'янськ після звільнення від росіян / Фото Офіс президента

Увага! ЗСУ вигнали російських окупантів майже з усієї території Харківщини. У кожному звільненому населеному пункту залишилися наслідки "рускава міра".

Коротко про звільнення Куп'янська

Українські військові повністю звільнили місто Куп'янськ у Харківській області 16 вересня. Відтоді у місті майорить прапор України.

Однак, перша інформація, що ЗСУ можуть бути в Куп'янську з'явилася ще 9 вересня. Тоді в мережі опублікували світлину з нашими військовими на в'їзді в місто, а окупанти повідомляли про складу ситуацію в місті.

11 вересня Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення міста зауваживши, що звільнення Куп'янського району триває.

Боєць який визволяв місто розповів, що у Куп'янську наших захисників зустрічали дві категорії людей : одні були налякані російською пропагандою, інші – радо зустрічали.

одні були налякані російською пропагандою, інші – радо зустрічали. До слова, місцеві жителі все ще не почуваються у безпеці. Окупанти сильно обстрілюють населений пункт, руйнуючи інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Куп'янськ зруйновано, місто обов'язково відбудують / Фото Офіс Президента

Водночас в ISW зауважили, що через звільнення Куп'янська російським окупантам буде важче втримати свої позиції.

Наразі від російських окупантів звільнили майже всю Харківську область. Окупанти перебували на Харківщині понад 5 місяців.

Важливо! Збройні Сили України за 200 днів днів війни звільнили декілька українських областей. Зокрема, з квітня деокуповано вже про понад 60 тисяч квадратних кілометрів території нашої держави.

До теми – ЗСУ звільнили Куп'янськ: дивіться відео